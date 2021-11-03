МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) за январь-сентябрь поднялась в 4,7 раза в годовом выражении и составила 10,207 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Россиян предупредили о том, чего ни в коем случае нельзя делать с шинами

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 15,38 евро после 3,2 евро годом ранее. Выручка в годовом выражении выросла на 19,2% к прошлогоднему уровню — до 82,831 миллиарда евро.

Поставки автомобилей выросли на 18% и составили 1,932 миллиона, из которых на марку BMW приходится 1,703 миллиона машин (рост на 19,3%). Поставки Mini увеличились на 8%, до 224,8 тысячи машин, а Rolls-Royce — на 62,9%, до 4 318.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 42,4%, до 2,584 миллиарда евро. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,89 евро против 2,71 евро в третьем квартале прошлого года. Выручка в годовом выражении увеличилась на 4,5% — до 27,471 миллиарда евро. В третьем квартале компания сократила поставки автомобилей на 12,2%, до 593 177. Поставки бренда BMW уменьшились на 10,3%, до 524,9 тысячи машин, Mini — на 25%, до 66,99 тысячи, Rolls-Royce — выросли на 21,8%, до 1 329.

Автоконцерн BMW выпускает автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2020 года составлял 120,726 тысячи человек.