МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 29 октября составил 14,287 триллиона рублей после 14,357 триллиона на 22 октября, сообщил Банк России.

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Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 69,5 миллиарда рублей, или на 0,48%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.