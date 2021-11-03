МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 29 октября составил 14,287 триллиона рублей после 14,357 триллиона на 22 октября, сообщил Банк России. Финансист рассказал, когда лучше платить наличными

Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 69,5 миллиарда рублей, или на 0,48%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.