МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Министерство экономического развития России рассматривает возможность приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству, пишет издание "Известия". В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации

Газете стало известно, что в ведомстве видят возможность вписать майнинг в определение предпринимательской деятельности. Такое регулирование позволит властям держать под контролем эту сферу деятельности и собирать с этого источника дохода соответствующие налоги.

Сейчас эта инициатива обсуждается с представителями предпринимательского сообщества. В Минэнерго также поддерживают идею признания майнинга предпринимательством, пишет издание.

Однако в Банке России придерживаются другой точки зрения по данному вопросу. Регулятор не поддерживает инициативы, которые могут способствовать созданию каких-либо денежных суррогатов в стране.