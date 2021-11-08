МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе месячного РЕПО составил 200 миллиардов рублей при лимите в 100 миллиардов, следует из материалов ЦБ РФ.

Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — 7,63%. Дата исполнения первой части сделок — 10 ноября, второй части — 8 декабря. Объем заключенных сделок в рамках лимита — те же 100 миллиардов рублей.

На предыдущем аукционе месячного РЕПО 11 октября спрос был в 1,5 раза выше лимита — 150 миллиардов рублей.

При этом спрос на аукционе годового РЕПО в понедельник оказался весьма скромным — 270 миллионов рублей при лимите в 100 миллиардов.