МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В среду (3 ноября) вышел из печати "Вестник Банка России" № 75 (2315).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 771-П от 20.08.2021 "О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности /об освобождении лиц от должностей/ в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65412 от 14.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5899-У от 23.08.2021 "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65474 от 19.10.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5914-У от 8.09.2021 "О перечне иностранных государств и их объединений, формируемом в целях применения статьи 518 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65411 от 14.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5930-У от 15.09.2021 "О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65458 от 18.10.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5932-У от 16.09.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65487 от 20.10.2021, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 5933-У от 17.09.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65522 от 21.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5934-У от 21.09.2021 "О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5115-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65517 от 21.10.2021, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5935-У от 21.09.2021 "О внесении изменения в пункт 7 Указания Банка России от 2 апреля 2019 года № 5114-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65516 от 21.10.2021, вступает в силу со дня опубликования/;

— приказ № ОД-2165 от 27.10.2021 "Об утверждении состава совета Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и об отмене отдельных приказов Банка России";

— приказ № ОД-2170 от 28.10.2021 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Страховая компания "Колымская";

— приказ № ОД-2171 от 28.10.2021 "О назначении временной администрации акционерного общества "Страховая компания "Колымская" в связи с отзывом лицензии на осуществление страхования";

— приказ № ОД-2191 от 29.10.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 8 октября 2021 года № ОД-2079";

— приказ № ОД-2198 от 1.11.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Спутник" /публичное акционерное общество/ КБ "Спутник" /ПАО/ /г. Самара/";

— приказ № ОД-2199 от 1.11.2021 "О прекращении исполнения государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению Коммерческим банком "Спутник" /публичное акционерное общество/ КБ "Спутник" /ПАО/ /г. Самара/";

— приказ № ОД-2200 от 1.11.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Спутник" /публичное акционерное общество/ КБ "Спутник" /ПАО/ /г. Самара/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2201 от 1.11.2021 "О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов Коммерческого банка "Спутник" /публичное акционерное общество/ КБ "Спутник" /ПАО/ /г. Самара/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2207 от 1.11.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.10.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.10.2021; объявления Банка России.