МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Аско-Страхование" до уровня ruB- с уровня ruBB, по рейтингу установлен развивающийся прогноз, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Аско-Страхование" до уровня ruB-. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с развивающимся прогнозом", — отмечается там же.

Понижение уровня рейтинга обусловлено нарушением компанией нормативных требований к соотношению собственных средств и принятых обязательств страховой организации, рассчитанных в соответствии с положением Банка России от 10 января 2020 года, отмечается там же.

На 30 сентября 2021 года нормативное соотношение составило 0,25, что выделяется агентством в качестве существенного регулятивного риска. В настоящее время компания реализует ряд мероприятий по восстановлению платежеспособности в соответствии с утвержденным планом.

"Дальнейший уровень рейтинговой оценки во многом будет зависеть от успешности мероприятий, направленных на привлечение инвестиций для покрытия дефицита капитала, а также сокращение расходов и увеличение доходов, что отражено в развивающемся прогнозе по рейтингу", — говорится в сообщении "Эксперта РА".

"Аско-Страхование" – страховщик, который характеризуется умеренно высокими размерными показателями деятельности: относится ко 2 размерному классу по методологии агентства и занимает 22 место по взносам, по данным Банка России за 1 полугодие 2021 года.

Для компании характерна крайне высокая концентрация страхового портфеля на ОСАГО (90,5% взносов за девять месяцев 2021 года), что выделяется агентством в качестве существенного фактора риска. При этом компании удалось сдержать рост взносов (за девять месяцев 2021 года прирост премий составил 16,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года против 43,3% прироста по итогам 2020 года), что отмечается в качестве позитивного фактора.