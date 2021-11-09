МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов в их общем объеме, в третьем квартале 2021 года укрепился на 1 процентный пункт по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составил 98 процентных пунктов, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банк против. Почему нельзя быстро гасить кредит

Индекс кредитного здоровья рассчитывается специалистами компании FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов в их общем объеме (bad rate). В качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

"В 3 квартале 2021 года индекс кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) составил 98 пунктов, увеличившись на 1 пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 3 квартале 2020 года – 97 процентных пунктов). В то же время по сравнению с предыдущим кварталом он, напротив, на 1 пункт сократился", — говорится в сообщении.

Доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга, в третьем квартале 2021 года снизилась до 12% с 12,43% в аналогичном периоде прошлого года. "Улучшение" кредитного здоровья было зафиксировано почти во всех федеральных округах России, при этом наибольший рост индекса был отмечен в Центральном федеральном округе — сразу на 2 процентных пункта. Во всех остальных федеральных округах рост за год составил 1 пункт. Россиянам подсказали, как взять кредит при плохой кредитной истории

По состоянию на 1 октября в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный округ — 104 пункта, за ним расположились Северо-Западный (101 пункт) и Приволжский (100 пунктов) федеральные округа. В свою очередь, в пяти федеральных округах индекс кредитного здоровья оказался ниже среднего по стране: в Дальневосточном, Уральском и Южном — 97 пунктов, в Сибирском — 93 пункта, в Северо-Кавказском — 90 пунктов.

"По сравнению с аналогичным показателем прошлого года кредитное здоровье российских заемщиков несколько улучшилось, а доля тех из них, кто испытывает сложности с обслуживанием долга — уменьшилась. Во многом это было связано с реструктуризацией банками "проблемных" долгов. Без нее улучшение данного показателя вряд ли могло бы стать возможным. В целом в 2020-2021 годах банки реализовывают достаточно консервативную политику, выдавая кредиты в основном тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне", — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.