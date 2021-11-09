МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года составила 168,646 миллиарда иен (1,5 миллиарда долларов) против убытка в 330 миллиардов иен (3 миллиарда долларов) годом ранее, следует из финансовой отчетности компании. Toyota нарастила чистую прибыль в первой половине финансового года

Прибыль на акцию составила 43,09 иены (0,38 доллара) против убытка в 84,33 иены (0,8 доллара) годом ранее. Выручка выросла на 27,6% — до 3,947 триллиона иен (34,8 миллиарда долларов).

Чистая прибыль Nissan по итогам второго квартала финансового года составила 54,115 миллиарда иен (477 миллионов долларов) против убытка в 44,37 миллиарда иен (421 миллион долларов) годом ранее. Прибыль на акцию составила 13,83 иены (0,12 доллара) против убытка в 11,34 иены (0,1 доллара) годом ранее. Выручка выросла на 1,1% — до 1,939 триллиона иен (17,1 миллиарда долларов).

За минувшее полугодие компания продала 2,002 миллиона автомобилей по всему миру, что на 17,8% выше показателя годичной давности. Чистая прибыль BMW за январь-сентябрь подскочила в 4,7 раза

В целом по итогам текущего фингода Nissan ожидает получить чистую прибыль в 180 миллиардов иен (1,6 миллиарда долларов), что втрое превышает летний прогноз. Выручка планируется в размере 8,8 триллиона иен (77,5 миллиарда долларов) вместо 9,75 триллиона иен (85,9 миллиарда долларов), ожидаемых ранее. Таким образом, рост за год может составить 11,9%. Прогноз по продажам автомобилей ухудшен до 3,8 миллиона единиц с 4,4 миллиона в предыдущем прогнозе. В 2020 году было продано 4,052 миллиона машин.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.