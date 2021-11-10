МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 76 (2316).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5865-У от 19.07.2021 "О порядке получения согласования Банка России на проведение реорганизации кредитного потребительского кооператива в период деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65568 от 25.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5878-У от 5.08.2021 "О порядке расчета размера /квоты/ участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, порядке выдачи предварительного разрешения Банка России в случаях, предусмотренных пунктом 31 статьи 6 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", форме заявления и перечне документов, необходимых для его получения, а также о порядке представления такого заявления и прилагаемых к нему документов в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65602 от 27.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5901-У от 25.08.2021 "О требованиях к сведениям и документам, типовых формах, порядке и способах представления документов для получения иностранной страховой организацией лицензии на осуществление страховой деятельности, а также аккредитации филиала иностранной страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65500 от 20.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5936-У от 21.09.2021 "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 56 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115?ФЗ "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65581 от 26.10.2021, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 5938-У от 21.09.2021 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И "О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65578 от 26.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5940-У от 22.09.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65601 от 27.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2215 от 3.11.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 августа 2021 года № ОД-1650";

— информационное письмо № ИН-06-59/85 от 1.11.2021 "Об участии профессиональных кредиторов в практиках по предоставлению потребителям рассрочки по оплате товаров /работ, услуг/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.10.2021; объявления Банка России.