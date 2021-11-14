МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россияне всё меньше прибегают к возможности рефинансировать как кредиты, так и ипотеку, выяснили "Известия" у представителей банков. Россиянам дали совет, во что инвестировать перед Новым годом

Специалисты отмечают снижение показателей на 20-40 процентов. Доля рефинансируемых кредитов в общем объеме ипотеки достигала пиков в феврале 2021 года, составив 13,6 процентов, в сентябре же этот показатель составил 6,6%, отмечают в ЦБ. Одной из главных причин такого поведения называется повышение ключевой ставки Банка России.

Ставка рефинансирования зависит от ставки ЦБ, поэтому с её ростом выгода от рефинансирования снижается, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он не ожидает начала снижения ставки Банка России раньше второй половины 2022 года.

Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) подтвердили, что в настоящее время переоформлять займы, открытые в 2020 году, потребителю может быть выгодно только в случае нужды в дополнительной сумме или уменьшения платежа.