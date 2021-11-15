Средний чек денежного перевода из России в дальнее зарубежье вырос
Средний чек денежного перевода в дальнее зарубежье вырос в третьем квартале до 669 долларов
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Физлица в третьем квартале стали отправлять из РФ в страны дальнего зарубежья в среднем на 190 долларов больше по сравнению с прошлым кварталом, выяснило РИА Новости на основе статистики Банка России по трансграничным переводам через платежные системы.
Так, средняя сумма одного перевода из РФ в страны дальнего зарубежья в третьем квартале составила 669 долларов против 479 долларов во втором квартале. В страны СНГ также стали переводить заметно больше – по 277 долларов (во втором квартале туда отправлялось в среднем по 247 долларов). В целом средний чек по переводам из РФ за рубеж за квартал прибавил 30 долларов и составил 295 долларов.
Положительную динамику в третьем квартале показали и переводы, отправляемые из-за рубежа в Россию. Общий средний чек вырос на 17 долларов до 441 доллара, средний чек по переводам из стран дальнего зарубежья подрос на 29 долларов до 469 долларов, а из стран СНГ- на 4 доллара, до 407 долларов.