МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Физлица в третьем квартале стали отправлять из РФ в страны дальнего зарубежья в среднем на 190 долларов больше по сравнению с прошлым кварталом, выяснило РИА Новости на основе статистики Банка России по трансграничным переводам через платежные системы. Visa обнулит комиссии для российских банков за переводы по телефону

Так, средняя сумма одного перевода из РФ в страны дальнего зарубежья в третьем квартале составила 669 долларов против 479 долларов во втором квартале. В страны СНГ также стали переводить заметно больше – по 277 долларов (во втором квартале туда отправлялось в среднем по 247 долларов). В целом средний чек по переводам из РФ за рубеж за квартал прибавил 30 долларов и составил 295 долларов.

Положительную динамику в третьем квартале показали и переводы, отправляемые из-за рубежа в Россию. Общий средний чек вырос на 17 долларов до 441 доллара, средний чек по переводам из стран дальнего зарубежья подрос на 29 долларов до 469 долларов, а из стран СНГ- на 4 доллара, до 407 долларов.