МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Наименьшая доля средств россиян в иностранной валюте и драгоценных металлах на начало октября наблюдалась в Крыму, Чечне и Дагестане, следует из данных Банка России, которые проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Банк России назвал регионы с самой дорогой ипотекой

"Наименьшая доля средств физлиц в иностранной валюте и драгметаллах на 1 октября была зарегистрирована в Республике Крым (2,6%), в Чеченской Республике (3,05%) и Дагестане (3,13%), Республике Тыва (3,2%) и Севастополе (3,5%)", — подсчитал он.

Лидером по показателю "доля средств физлиц в иностранной валюте и драгметаллах" была Москва – 33%, на втором месте расположился Санкт-Петербург – 23,3%.

В целом по России этот показатель на 1 октября составил 19,8%, а без Москвы — 12,3%. У москвичей доля средств в иностранной валюте и драгметаллах почти в три раза больше, чем у остальных россиян, отметил Осадчий.

"Уровень валютной диверсификации сбережений положительно коррелирует с уровнем финансовой грамотности и уровнем доступности финансовых услуг", — заключил аналитик.