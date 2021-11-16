МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России не сможет вводить ограничения на выдачу необеспеченных кредитов россиянам только для системно значимых кредитных организаций (СЗКО), они не будут выделяться в особую категорию. В России определили новые критерии для получения налоговых льгот

Как пишет РБК со ссылкой на источники, такой пункт исключен из доработанного ко второму чтению проекта закона о прямых количественных ограничениях на кредитование.

По мнению российских властей, лимиты на кредиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией. Это необходимо, чтобы не возникало регулятивного арбитража и перетока рискованных кредитов.

Помимо этого новый вариант законопроекта больше не содержит слова "прямые количественные ограничения", вместо этого предлагается использовать специальный термин "макропруденциальные лимиты". Также будет ограничена свобода регулятора вводить запреты для кредитов. ЦБ РФ сможет вводить прямые ограничения на отдельные операции для всех банков только после консультаций с правительством.

Также пропал пункт о том, что кредиторы будут должны информировать потребителей о введенных запретах на кредитование.

Напомним, что проект закона о праве Центробанка вводить количественные ограничения на выдачу кредитов физлицам нижняя палата парламента России приняла в первом чтении 21 октября.