МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России отмечает рост числа кредитов физлиц с высоким показателем долговой нагрузки: по состоянию на третий квартал, на них пришлось более трети ссуд, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на конференции S&P Global Ratings.

"Мы, действительно, видим ухудшение стандартов кредитования. Наши основные показатели, которые мы смотрим, это доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), и мы видим, что с начала пандемии показатель существенно возрос. Кредитов с ПДН больше 80 было 23%, сейчас уже, в третьем квартале, 31%. Мы видим, что рост происходит также за счет роста долгосрочного кредитования: видим, что уже больше 20% — это кредиты на срок свыше пяти лет, что демонстрирует стремление банков по максимуму увеличить кредиты заемщикам", — сказала она.

Данилова подчеркнула, что регулятор внимательно следит за тенденциями на рынке потребительского кредитования и пришел к выводу, что рост долговой нагрузки, прежде всего, связан с ростом числа необеспеченных ссуд.

"Видим, что рост, к сожалению, происходит не только за счет вовлечения большего количества заемщиков, но и за счет роста закредитованности уже имеющихся. Сейчас я не стала бы давать какие-то точные прогнозы, мы видим, что в октябре, наверное, цифры по росту были ниже, но я не стала бы прогнозировать, что это замедление точно уже устойчивое", — заключила она.