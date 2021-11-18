МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 78–79 (2318–2319).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 773-П от 23.09.2021 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета негосударственными пенсионными фондами договоров об обязательном пенсионном страховании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65628 от 28.10.2021, вступает в силу с 1.01.2023/;

— положение № 774-П от 23.09.2021 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета страховщиками договоров страхования жизни и договоров перестрахования жизни" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65618 от 28.10.2021, вступает в силу с 1.01.2023/;

— положение № 775-П от 23.09.2021 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета страховщиками договоров страхования иного, чем страхование жизни, договоров перестрахования иного, чем страхование жизни, и договоров обязательного медицинского страхования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65624 от 28.10.2021, вступает в силу с 1.01.2023/;

— положение № 776-П от 23.09.2021 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета негосударственными пенсионными фондами договоров негосударственного пенсионного обеспечения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65627 от 28.10.2021, вступает в силу с 1.01.2023/.