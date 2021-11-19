МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил роль Ассоциации развития финансовой грамотности, следует из обновленного проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов".

"Банк России совместно с Минфином России… будет содействовать созданию и развитию участниками финансового рынка образовательных ресурсов и контента по инвестиционной грамотности, в том числе аккредитованных Ассоциацией развития финансовой грамотности", — говорится в проекте.

Кроме того, для повышения интереса граждан к тематике финансовой грамотности и безопасности планируется проведение различных олимпиад, конкурсов, всероссийских зачетов и диктантов по финансовой грамотности и финансовой безопасности, в том числе международного плана, говорится в проекте.

Банк России рассчитывает, что улучшение качества информирования и консультирования граждан создадут условия для выбора неквалифицированными инвесторами менее рискованных для них форм выхода на рынок капитала: доверительного управления и пассивных стратегий инвестирования.

В ближайшие три года ключевыми элементами защиты потребителей финуслуг и инвесторов будут введение правил информирования, создание установок у инвесторов, а также противодействие недобросовестным практикам со стороны финансовых организаций при продаже продуктов и услуг.

При этом на горизонте 5-10 лет ключевым фактором защищенности розничного инвестора на рынке капитала должно стать предложение финансовыми посредниками клиентам именно тех продуктов и инструментов, которые будут наилучшим образом отвечать потребностям граждан, резюмирует регулятор.