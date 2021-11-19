МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Алена Палажченко. Снижение учетной ставки центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом, заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа.

Накануне курс турецкой лиры продолжил опускаться по отношению к доллару на решении ЦБ Турции по ставке, обновив исторический минимум — 11,29 лиры за доллар, что стало новым антирекордом. В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16% после заявления президента страны Тайипа Эрдогана о том, что он выступает за снижение ставки.

"Турция переживает процесс, при котором на фоне заявлений о борьбе с высокой ставкой внутри страны социальные издержки растут в разы. Это увеличивает риски для Турции из-за создаваемой уязвимости… Такая ситуация, которая противоречит нормам экономической науки, может быть объяснена только религиозным подходом (Коран прямо запрещает ростовщичество – ред.)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что затраты на обслуживание внешнего долга в условиях падения курса лиры становятся выше. Кроме того, снижение ставки приводит к еще большему росту инфляции.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении по указу Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы.

Как ранее заявил РИА Новости Тунджа, все трое уволенных на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.