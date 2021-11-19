МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Единую биометрическую систему (ЕБС) в перспективе планируется объединить с платформой коммерческих согласий, говорится в проекте Основных направлений развития финрынка, который опубликовал Банк России. Банк России назвал задачи Ассоциации развития финансовой грамотности

ЦБ планирует проработать вопрос создания платформы коммерческих согласий с участниками рынка. Она должна упростить процесс предоставления данных из различных коммерческих источников с согласия клиента.

"В процессе развития ЕБС будет обеспечено соблюдение принципа добровольности передачи данных гражданами в ЕБС, а также возможность использования данных в ЕБС с согласия гражданина. В перспективе планируется обеспечить интеграцию ЕБС и платформы коммерческих согласий граждан по мере ее создания", — сказано в документе.

Также в документе отмечается, что Банк России продолжит развитие механизма дистанционной идентификации с использованием Единой биометрической системы, позволяющей перевести все финансовые услуги полностью в цифровой вид, повысить их доступность для потребителей, в том числе людей с инвалидностью, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке.

Регулятор считает, что потенциал развития системы дистанционной идентификации существенно возрос с принятием законодательных изменений, которые предусматривают возможность использования ЕБС для дистанционного предоставления любых финансовых, нефинансовых и государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Единая биометрическая система (ЕБС), разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС.