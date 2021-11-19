МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о наделении Банка России с 2022 года правом вводить ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов кредитов и займов. На заседание Думы он может быть вынесен 23 ноября, сказали РИА Новости в комитете. Каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО

Редакция первого чтения позволяла ЦБ устанавливать для таких организаций прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) и период, в течение которого они применяются.

Причем такие ограничения могли дифференцироваться в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), вида организаций или лицензий, а также отнесения кредитных организаций к системно значимым.

Ко второму чтению редакция была уточнена. Теперь совет директоров ЦБ сможет принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются такие лимиты.

И Банк России уже на основании этого решения будет вправе устанавливать для банков и МФО максимально допустимую долю отдельных видов кредитов (займов), предоставляемых физлицам и соответствующих установленным советом директоров числовым значениям их характеристик.

Конкретные виды кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, характеристики этих кредитов (займов) и порядок установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении них будут определяться нормативным актом ЦБ.

При этом макропруденциальные лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и МФО (микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов (займов). Таким образом, системно значимые банки в отдельную категорию выделяться не будут.

Решение об установлении макропруденциальных лимитов будет приниматься с учетом определяемых Банком России факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков — физлиц.

В случае превышения банком или МФО такого лимита ЦБ будет вправе уменьшить его значение в отношении такой организации.

При этом ЦБ сможет установить для такого банка повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для МФО — дополнительные коэффициенты риска, а также принять меры, предусмотренные сейчас законом о ЦБ в отношении нарушителей, например, наложить штраф или запретить отдельные операции.