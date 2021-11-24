МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Суды Московской области по иску прокуратуры Москвы обратили в доход государства почти все имущество экс-сотрудников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева стоимостью несколько сотен миллионов рублей, пишет газета "Коммерсант". В США предсказали дефицит алкоголя

Кашматов и Атаев получили по 11 лет и штраф в 100 миллионов рублей в рамках дела о получении взятки от бизнесмена Андрея Чеснокова в 20 миллионов рублей.

Прокуратура потребовала конфисковать найденные в сейфе Кашматова в Альфа-банке почти 180 тысяч евро, $630 тысяч и порядка 24 миллионов рублей, а также квартиры и машины.

Прокуратура считает, что необходимо было изъять также недвижимость отца обвиняемого на сумму 28 миллионов рублей, квартиру брата за $200 тысяч имущество тестя на 62 миллиона рублей, а также машино-места, участки и другое имущество.

Ведомство заявляло: у Кашматова и его родственников нет легальных источников дохода, которые позволили бы им купить такую дорогую недвижимость.

Родственники Кашматова подали встречный иск к московской прокуратуре. Они хотят признать покупку имущества законной.