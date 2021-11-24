МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 80 /2320/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5951-У от 29.09.2021 "О порядке допуска Банком России ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и /или/ публичному обращению в Российской Федерации и порядке регистрации Банком России проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65726 от 8.11.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5952-У от 29.09.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4465-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65733 от 9.11.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5956-У от 30.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 декабря 2019 года № 708-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65725 от 8.11.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5960-У от 4.10.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2020 года № 727-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65746 от 10.11.2021, вступает в силу с 1.01.2023/;

— указание № 5965-У от 5.10.2021 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65737 от 9.11.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2276 от 17.11.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "СИМАЗ-БК";

— приказ № ОД-2300 от 22.11.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "КС БАНК" АО "КС БАНК" /г. Саранск/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ООО КБЦА из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.