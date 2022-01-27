МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам прошлого года составила 2,51 миллиарда евро, что в четыре раза больше в годовом выражении, а также является самым высоким показателем с 2011 года, следует из отчетности кредитной организации. Сбер обогнал Amazon и Pepsi по силе бренда

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла до 2,365 миллиарда евро, что в 4,8 раза больше, чем годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,96 евро после 0,07 евро годом ранее. Выручка выросла на 6% — до 25,41 миллиарда евро.

Чистая прибыль Deutsche Bank за четвертый квартал увеличилась в 1,7 раза и достигла 315 миллионов евро. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 263 миллиона евро, что в 1,8 раза выше год к году. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,93 евро после 0,07 евро годом ранее. Выручка за период выросла на 8% — до 5,9 миллиарда евро при прогнозе в 5,67 миллиарда евро.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 82,97 тысячи сотрудников.