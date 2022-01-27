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https://1prime.ru/finance/20220127/835909153.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 6 (2338)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 6 (2338). В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении... ПРАЙМ, 27.01.2022
банки, финансы, новости, вестник банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 6 (2338).
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.01.2022; объявления Банка России.