МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 6 (2338).

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.01.2022; объявления Банка России.