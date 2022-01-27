МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пик несчастных страховых случаев в РФ в 2021 году пришелся на март и апрель, подсчитали эксперты страхового дома ВСК.

"В 2021 году пик несчастных случаев пришелся на март и апрель (по 10% страховых случаев), на втором месте – февраль (9%), далее следует период июнь-сентябрь (по 8%), а меньше всего риск получить травму у россиян с октября по январь (по 7%)", — говорится в пресс-релизе компании.

Почти 67% страховых случаев по НС связаны именно с несчастными случаями. Причем, последствием травм в 91% ситуаций становится временная нетрудоспособность, только 7% выплат производятся в результате смерти страхователя, 1% — при получении инвалидности, указывается там же.

"По итогам 2021 года 63% обращений по НС (страхование от несчастных случаев и болезней) поступило от мужчин, и только 37% — от женщин", — выяснили эксперты.

По итогам 2021 года ВСК составила рейтинг наиболее травмоопасных регионов страны: в него вошли Москва (11% страховых случаев по РФ), Ижевск (8%), Уфа (6%), Киров (4%), Санкт-Петербург и Новосибирск (по 3%).

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам.