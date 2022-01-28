МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron, приходящийся на головную организацию, по итогам прошедшего года составила 15,625 миллиарда долларов после убытка в 5,543 миллиарда годом ранее, говорится в сообщении компании. Tesla нарастила чистую прибыль более чем в семь раз

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 8,14 доллара против убытка в 2,96 доллара годом ранее. Общая выручка компании подскочила в 1,7 раза и составила 162,465 миллиарда долларов.

При этом средняя добыча Chevron составляла 3,099 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 0,5% выше уровня 2020 года. В сегменте upstream (разведке и добыче) компания получила прибыль в 15,818 миллиарда долларов после убытка в 2,433 миллиарда за предшествовавший год, в downstream (переработке и сбыте) прибыль составила 2,914 миллиарда долларов против прибыли в 47 миллионов годом ранее.

По итогам четвертого квартала года компания зафиксировала прибыль в 5,082 миллиарда долларов после убытка в 656 миллионов за аналогичный период 2020 года. Разводненная прибыль на акцию составила 2,63 доллара против убытка в 0,33 доллара в четвертом квартале 2020 года. Выручка Chevron выросла в 1,9 раза — до 48,129 миллиарда долларов. Эксперты ожидали выручку на уровне 44,68 миллиарда долларов.

Средний объем добычи Chevron за квартал составил 3,117 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (снижение на 0,5% в годовом выражении). В сегменте upstream компания получила прибыль в 5,155 миллиарда долларов после прибыли в 501 миллион по итогам четвертого квартала 2020 года, а в downstream – прибыль в 760 миллионов долларов после убытка в 338 миллионов годом ранее.