МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 7–8 (2339–2340).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 782-П от 17.11.2021 "Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора /администратора/ доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 66745 от 30.12.2021, вступает в силу с 1.01.2022/.