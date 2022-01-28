2022-01-28T16:25:39+03:00
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2022-01-28T16:25:39+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220128/835922205.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 7–8 (2339–2340)
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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 7–8 (2339–2340). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — положение № 782-П от 17.11.2021 "Об... ПРАЙМ, 28.01.2022
финансы, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 7–8 (2339–2340).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 782-П от 17.11.2021 "Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора /администратора/ доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 66745 от 30.12.2021, вступает в силу с 1.01.2022/.