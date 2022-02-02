МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. По данным отчетности Raiffeisen Bank International (RBI), материнская структура Райффайзенбанка за четвертый квартал, он создал резервы на случай эскалации геополитической ситуации на Украине и введения санкций в отношении РФ. В Германии прокомментировали возможные санкции против России

Согласно документам, структура резервов состоит из санкционного риска в 25 миллионов евро по эскалации ситуации на Украина и 21 миллиона евро – на случай возможных санкций в отношении России.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 46 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.

Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за прошлый год увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим годом — до 474 миллионов евро.