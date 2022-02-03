МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России не поддерживает инициативу блокировки счетов дропперов — подставных лиц, через которых обналичиваются украденные у граждан деньги, регулятор выступает за ограничение дистанционного доступа к средствам, если есть подозрение на мошенничество, заявил первый замглавы департамента ЦБ по информбезопасности Артем Сычев. Банкам предложили разрешить блокировать счета дропперов на 30 дней

Мошенники, перед тем как обналичить украденные деньги, выводят их на счета посредников в других банках. В России кредитная организация имеет право приостановить проведение подозрительной транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом. Но у нее нет правовых оснований заблокировать средства, которые уже зачислены на счет дроппера, или отказать в их выдаче.

Ранее ВТБ предложил разрешить банкам блокировать на 30 дней счета дропперов. В четверг, выступая на "Инфофоруме", директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что регулятор хочет разрешить банкам ограничивать дистанционный доступ к счетам предполагаемых дропперов. При этом клиенту банка, чтобы распорядиться деньгами, необходимо прийти в офис с паспортом.

В кулуарах форума Сычев пояснил позицию ЦБ по поводу полной блокировки счетов. "К идее самой блокировки мы относимся не очень хорошо. Это требует очень глубокого, прежде всего, юридического анализа", — сказал он журналистам. По его словам, регулятор предлагает механизм, при котором клиент банка не подвергнется ограничениям в случае своей невиновности.

"Мы предпочли бы ограничения доступа клиента к его счету по дистанционным каналам, потому что это не нарушает право клиента воспользоваться этими деньгами. Но провоцирует банк на то, чтобы обратить внимание, что является источником происхождения этих денег. Предположим, что клиент не виноват, получил эти деньги, у него есть все законные доказательства происхождения этих денег, он пришел в банк, в отделение, и спокойно воспользуется этими деньгами", — рассказал Сычев.

При этом он добавил, что и в этом предложении "есть определенные нюансы", которые надо обговорить с банками.