МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 января сократились на 0,9% и составили 634,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка. Центробанк запретит нефинансовым организациям работать с валютой

"Объем международных резервов по состоянию на 28 января составил 634,1 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,5 миллиарда долларов США, или на 0,9%, под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.