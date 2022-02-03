МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мошенники в России очень активно используют схему, по которой убеждают жертву набрать на себя кредиты и перечислись им все эти деньги, причем несколькими траншами – один перевод не более 15 тысяч рублей, но общая сумма потери может исчисляться миллионами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Банк России придумал новый механизм защиты от мошенников

"Банк России в процессе мониторинга действий злоумышленников, занимающихся хищением денег у граждан, зафиксировал высокую активность злоумышленников по одной из схем мошенничества. Злоумышленники убеждают жертву оформить кредит, а затем переводят эти деньги на свой счет", — сообщил регулятор.

В большинстве случаев жертва под влиянием мошенников переводит деньги на их счета через банкомат или платежный терминал. "Мошенники для обхода проверок со стороны банков (антифрод-систем) просят жертв единовременно за одну операцию вносить на "специальные счета" не более 15 000 рублей. Однако общая сумма ущерба может варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей", — указали в ЦБ.

Злоумышленники в течение трех-пяти дней могут убедить жертву оформить несколько кредитов в различных банках, обналичить их и перечислить аферистам. Эта схема предусматривает два этапа. На первом — гражданину звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит.

Во время разговора аферист узнает, услугами каких банков пользуется жертва, а чтобы войти в доверие, интересуется, не терял ли гражданин документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли паспортные данные кому-либо. На втором этапе жертве звонят уже якобы из службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России и уверяют, что на ее имя неизвестные оформляют кредит, а чтобы это предотвратить, нужно самому взять кредит онлайн или в офисе банка.

"Для убедительности злоумышленники просят гражданина действовать оперативно и ни в коем случае не рассказывать про оформление кредита и его целях кому-либо, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Злоумышленники убеждают жертву, что его действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой", — сообщил подробности ЦБ.

Ранее в четверг первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что ЦБ предложил значительно ускорить обмен между банками и бюро кредитных историй информацией об оформленных кредитах клиента, чтобы защитить его от мошенников, использующих эту схему.