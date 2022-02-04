МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 28 января составил 14,306 триллиона рублей после 14,377 триллиона на 21 января, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 70,6 миллиарда рублей, или на 0,49%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.