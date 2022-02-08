МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе показали впечатляющий для этого времени года объем кредитования населения — 913 миллиардов рублей согласно оценке аналитической компании Frank RG, такой интерес к заемным средствам связан с ожиданиями роста процентных ставок, заявил член правления ВТБ Святослав Островский. Сбербанк будет снижать ставки по кредитам корпоративным клиентам

Он пояснил, что в январе рынок розничного кредитования традиционно замедляется: потребители совершают крупные покупки еще до Нового года, стремясь воспользоваться сезонными акциями банков. Однако в этом году ситуация изменилась из-за ключевой ставки ЦБ и ожиданий по ее дальнейшему росту, заявил топ-менеджер банка.

"Многие клиенты для решения своих финансовых вопросов используют предодобренные предложения банков, уходя от риска нового повышения ставок. Поэтому в целом рынок розничного кредитования вырос почти на четверть, показав впечатляющие для января 913 миллиардов рублей продаж", — приводит заявление Островского пресс-служба ВТБ. Она уточняет, что 913 миллиардов рублей — оценка Frank RG.

По словам топ-менеджера, в дальнейшем рынок потребительского кредитования ждет определенное охлаждение. "Мы ожидаем, что уже на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевая ставка может быть вновь повышена в пределах 0,5 – 1 процентного пункта, что может повлиять на ставки по кредитам", — сказал Островский.

За первый месяц 2022 года ВТБ выдал физлицам около 144 миллиардов рублей кредитов, что сопоставимо с результатами аналогичного периода прошлого года, указывается в релизе. Портфель розничных кредитов ВТБ с начала года вырос до 4,7 триллиона рублей, сообщил ВТБ.

Наибольший вклад в рост розничного бизнеса ВТБ в этом году внесла ипотека. Ее выдачи, как заявили в кредитной организации, увеличились в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти на 70%, до 76,3 миллиарда рублей, при этом рынок в то же время вырос только на четверть – примерно до 330 миллиардов рублей. "Несмотря на рост ставок, клиенты активно проводили сделки, в том числе используя одобренные ранее заявки. Портфель ипотечных кредитов ВТБ вырос до 2,66 триллиона рублей", — сообщили в банке.