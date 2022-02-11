МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ разработал новый механизм госгарантий для поддержки частных инвестиций в инфраструктуру, говорится в сообщении министерства. Математик назвал акции, которые должны быть в портфеле инвестора

"Минфин России разработал новый специальный механизм государственной гарантийной поддержки частных инвестиций в объекты базовой инфраструктуры. Его цель — ускорение экономического развития, а также развитие отечественных инфраструктурных проектов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что госгарантии выдадут по кредитам и облигационным займам российских компаний, работающих в отраслях транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики.

"Объем таких гарантий составит до 50% от непогашенного остатка основного долга. Минимальная сумма госгарантии — 5 миллиардов рублей, срок обеспечиваемого ею кредита (облигационного займа) — от 3 до 30 лет. Важно, чтобы целью заимствования была реализация инфраструктурного проекта", — отмечается в сообщении.

При этом компании за счет собственных средств, без использования каких-либо видов федеральной или региональной финансовой господдержки, должны профинансировать не менее 20% полной стоимости инфраструктурного проекта.

"Таким образом достигается разделение рисков между государством и бизнесом", — указывает Минфин.