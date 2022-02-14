МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за январь 2022 года вырос в рублях на 44,9 миллиарда — до 13,61 триллиона рублей, в долларах — снизился на 7,7 миллиарда, до 174,9 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Индекс российских гособлигаций опустился к уровням 2016 года

"По состоянию на 1 февраля 2022 г. объем ФНБ составил 13 610 271,7 млн. рублей, или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год…, что эквивалентно 174 900,1 млн. долл. США", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,77 триллиона рублей, или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На 1 января объем ФНБ составлял 13,565 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте — 182,594 миллиарда.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 февраля было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,755 миллиарда китайских юаней, 266,1 миллиона рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 530,6 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. Бочка нефти по $95. Будет ли выше

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,997 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 47,367 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

"Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 1 235,3 млн. рублей, что эквивалентно 16,6 млн. долл. США", — говорится в сообщении.