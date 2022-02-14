МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем выплат российских агростраховщиков в 2021 году составил более 5,2 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей пришлось на договоры по страхованию с господдержкой, говорится в пресс-релизе Национального союза агростраховщиков (НСА).

"Аграрии России получили в 2021 году более 5,2 миллиарда рублей страховых выплат по договорам страхования сельхозрисков. Из этого объема 3,5 миллиарда рублей страхового возмещения приходится на договоры, заключенные при государственной поддержке", — отмечается в сообщении союза.

"По сравнению с 2020 годом, объем выплат по договорам, заключенным в рамках системы субсидируемого агрострахования, вырос на 52% – годом ранее он составлял 2,3 миллиарда рублей. Главные причины роста выплат – ускоренное развитие рынка страхования сельхозрисков в последние три года и растущая климатическая нестабильность", – приводятся слова президента НСА Корнея Биждова.

Он обратил внимание, что рост застрахованных убытков наблюдается не только в страховании с господдержкой, но и в несубсидируемом страховании сельхозрисков: если за 2020 год аграрии получили по договорам без господдержки 0,7 миллиарда рублей страховых выплат, то за 2021 год, по имеющимся данным, выплаты в этом сегменте достигают не менее 1,7 миллиарда рублей.

Как уточняется в сообщении, основная часть выплат в субсидируемом сегменте агрострахования в 2021 году приходилось на страхование растениеводства: 3,1 миллиарда рублей перечислено за погибший урожай сельхозкультур. Еще 379 миллионов рублей выплачено за утрату поголовья сельхозживотных, 58 миллионов рублей – по страхованию рыбы.