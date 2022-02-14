МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 февраля составил 19,803 триллиона рублей против 20,339 триллиона на 1 января, сообщил Банк России.

Таким образом, за месяц показатель сократился на 2,6%, или на 536,1 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,784 триллиона рублей на 1 февраля). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,762 триллиона рублей), обязательные резервы (825,4 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (1,431 триллиона).