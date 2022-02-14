МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Отток средств иностранных инвесторов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) на прошлой неделе составил 21,5 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД.

"Чистый отток иностранных инвестиций с рынка ОФЗ на минувшей неделе составил 21,5 миллиарда рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась еще на 0,1 процентного пункта, до 18,4%", — говорится в обзоре. На предыдущей неделе чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ составил 26,2 миллиарда рублей.

Иностранные игроки на прошлой неделе сокращали свои позиции в среднесрочных выпусках, отмечают эксперты. Основным объектом продаж стали четырехлетние ОФЗ 26226 и ОФЗ 26219 и пятилетний выпуск ОФЗ 26207, суммарный чистый отток из которых достиг 18,9 миллиарда рублей.

Согласно данным НРД, нерезиденты также перекладывались из девятилетнего ОФЗ 26239 и 12-летнего ОФЗ 26225 в девятилетний ОФЗ 26235 и 13-летний ОФЗ 26233, но объемы были небольшими и не превышали 2 миллиардов рублей в каждом случае.