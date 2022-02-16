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2022
https://1prime.ru/finance/20220216/836060616.html
Совокупные активы банков Московского региона за 2021 год выросли
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах... ПРАЙМ, 16.02.2022
банки, финансы, регионы, экономика, регионы, банк россии, активы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за 2021 год повысилась на 35,4%, до 4,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Рост произошел исключительно за счет увеличения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.01.2022 по сравнению с началом 2021 года выросла до 6% (5,2% — на 01.01.2021).