МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за 2021 год повысилась на 35,4%, до 4,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Рост произошел исключительно за счет увеличения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.01.2022 по сравнению с началом 2021 года выросла до 6% (5,2% — на 01.01.2021).