МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 10 (2342).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6015-У от 14.12.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67018 от 27.01.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 6037-У от 24.12.2021 "О видах кредитов /займов/, в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов /займов/, о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов /займов/, о факторах риска увеличения долговой нагрузки заемщиков — физических лиц, а также о порядке применения мер, предусмотренных частью пятой статьи 456 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67013 от 26.01.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 6040-У от 24.12.2021 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам применения надбавок к коэффициентам риска в отношении отдельных видов кредитов /займов/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67014 от 26.01.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-283 от 11.02.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк" АО Банк "ККБ" /г. Астрахань/";

— приказ № ОД-284 от 11.02.2022 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк" АО Банк "ККБ" /г. Астрахань/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-285 от 11.02.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" /Общество с ограниченной ответственностью/ НКО "ЕРП" /ООО/ /Московская область, г. Сергиев Посад/";

— приказ № ОД-286 от 11.02.2022 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" /Общество с ограниченной ответственностью/ НКО "ЕРП" /ООО/ /Московская область, г. Сергиев Посад/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-293 от 14.02.2022 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Национальная страховая группа — "РОСЭНЕРГО".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2021 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.01.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2022; объявления Банка России.