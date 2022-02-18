МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банку России необходимо активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), развивая ее технологические характеристики, заявила РИА Новости доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова. СМИ: Евросоюз обсуждает исключение энергосектора из санкций против России

Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

В среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия при отключении от SWIFT перейдет на другие способы передачи финансовой информации, среди которых и разработанная Банком России СПФС.

"Российскому мегарегулятору требуется активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT — СПФС, развивая ее технологические характеристики, что позволит расширить и масштабы ее деятельности", — считает Воронкова.

Она добавила, что среди участников СПФС уже имеются нерезиденты, их доля составляет примерно 5% от общего числа клиентов. Эксперт отметила, что на сегодняшний день подавляющее количество транзакций через СПФС все еще осуществляется в пределах РФ.