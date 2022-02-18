МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банк России 17 февраля не совершал расчетов по операциям с валютой на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Российские банки в декабре ввезли рекордный объем иностранной валюты

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 15.00 24 января на фоне возросшей волатильности приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. В середине февраля ЦБ сообщил, что может сначала возобновить регулярные покупки, а затем отложенные. Решение об этом, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, будет приниматься исходя из оценки регулятора по ситуации на рынке, волатильности и ликвидности.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти теперь покупает для ФНБ иностранную валюту и золото. Как сообщало министерство, объем этих покупок в период с 7 февраля по 4 марта должен был составить 634,7 миллиарда рублей, или 33,4 миллиарда рублей в эквиваленте ежедневно. Исходя из раскрывавшихся ЦБ данных, все объемы покупок для Минфина приходились на валюту.