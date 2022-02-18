МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский малый и средний бизнес назвал кредитование в январе максимально доступным, привела пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ) результаты ежемесячного исследования настроений предпринимателей — Индекс RSBI. Банки активно повышают ставки на ипотеку и потребительские кредиты

"Рекордный рост кредитования малого и среднего бизнеса в декабре прошлого года привел к увеличению продаж и насыщению спроса на кредиты в начале 2022 года. Компонента "кредиты" достигла исторического максимума в 59,1 пункта за счет двукратного превышения количества предпринимателей, которые полностью удовлетворены доступностью займов по отношению к тем, кто не удовлетворен уровнем кредитования", — отметил вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Согласно Индексу RSBI, который в январе 2022 года составил 53,1 пункта, малый и средний бизнес продолжает удерживать позиции в зоне роста на фоне обновления исторических максимумов отдельных компонент. Кроме компоненты кредитов, которая второй месяц подряд достигает исторических максимумов, в январе выросла компонента продаж.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию после новогодних праздников, продажи выросли, но не отыграли своего ноябрьского падения. Учитывая, что ситуацию с коронавирусом в целом удалось взять под контроль, полагаем, что в скором времени компонента выйдет на допандемийные показатели", — заявил президент "Опоры России" Александр Калинин.

При этом незначительное снижение в отчетном периоде продемонстрировали компоненты инвестиций и кадров, указывается в исследовании.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с "Опорой России" и исследовательским агентством Magram Market Research. В нем приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1837 компаний сектора из всех субъектов РФ.