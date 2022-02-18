МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ/Dow Jones. Биткоин упал ниже 41 000 долларов США на возобновлении опасений в отношении ожидаемого вторжения России на Украину и на перспективе повышения процентных ставок в этом году. СМИ: Банк России подготовил законопроекты о запрете криптовалюты

Крупнейшая в мире криптовалюта, согласно данным CoinDesk, в течение последних 24 часов упала на 5,8%, до 40 939 долларов. В 2022 году она упала на 11,8%. Эфириум, вторая по значению цифровая валюта, за то же время опустилась на 4,4%, до 2931 доллара.

"На Уолл-стрит наблюдается полное нежелание инвесторов рисковать, и биткоин поплатился за это, — говорит Эдвард Мойя, аналитик Oanda. – Опасения в отношении геополитических проблем и потенциально агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики вызвали свободное падение всех криптовалют". Фондовые рынки в четверг резко упали, при этом индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал самое сильное падение в этом году, так как Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.

Мойя также добавляет, что российское вторжение на Украину "вызовет падение криптовалют еще на 10%-15% в краткосрочной перспективе".

По его словам, перспективы биткоина остаются в целом повышательными, но если "ожидания в отношении долгосрочного роста еще больше пострадают со стороны агрессивного ужесточения ФРС, институциональные инвесторы могут сократить свои позиции".

Аналитики Fundstrat согласны, что напряженность между Россией и Украиной "оказывает усиленное понижательное давление" на рынки криптовалют.

Протоколы январского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные в среду, показали, что власти открыты к более быстрому повышению ставок позднее в этом году, а также к другим мерам ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляция будет оставаться на высоком уровне.

На заседании, проходившем 25-26 января, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил ожидания в отношении того, что центробанк начнет повышение ставок в марте. Хотя руководители ФРС ожидают, что инфляция будет снижаться в течение 2022 года, могут потребоваться более агрессивные действия, если цены не пойдут вниз.

— Автор Joe Woelfel

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ