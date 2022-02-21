МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Отток средств иностранных инвесторов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) на прошлой неделе по отношению к предыдущей неделе вырос более чем в два раза, до 47,2 миллиарда рублей, пишут в обзоре аналитики "ВТБ Капитала" со ссылкой на данные НРД. Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на рынках

"Чистый отток иностранных инвесторов с рынка ОФЗ продолжился и составил на прошлой неделе 47,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные НРД. Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась еще на 0,3 процентного пункта, достигнув 18%", — говорится в обзоре. На предыдущей неделе отток средств нерезидентов из ОФЗ составил 21,5 миллиарда рублей.

Под наибольшим давлением были долгосрочные выпуски ОФЗ, отмечают эксперты. Отток средств из ОФЗ 26228 с погашением в 2030 году и ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году составил 18,4 миллиарда рублей и 4,3 миллиарда рублей соответственно.

Кроме того, под продажи попали ОФЗ 26226 с погашением в 2026 году, ОФЗ 26224 с погашением в 2029 году и ОФЗ 26207 с погашением в 2027 году, суммарный чистый отток из которых составил 16,1 миллиарда рублей.