Чистая прибыль "Юнипро" снизилась по итогам 2021 года
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в 2021 году снизилась на 40,1%, до 8,2 миллиарда рублей
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за прошлый год снизилась на 40,1% по сравнению с 2020 годом и составила 8,2 миллиарда рублей, а EBITDA — 30,1 миллиарда рублей, увеличившись на 14,1%, следует из отчетности компании.
Выручка компании по договорам с покупателями выросла на 17%, до 88,1 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 39,6% и составила 10,29 миллиарда рублей.
Юнипро" сохраняет свои планы по выплате 20 миллиардов рублей дивидендов ежегодно в 2022-2024 годах, говорится в презентации. В 2021 году компания также выплатила дивиденды в сумме 20 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/finance/20220222/836131672.html
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