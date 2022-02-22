МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за прошлый год снизилась на 40,1% по сравнению с 2020 годом и составила 8,2 миллиарда рублей, а EBITDA — 30,1 миллиарда рублей, увеличившись на 14,1%, следует из отчетности компании.

Выручка компании по договорам с покупателями выросла на 17%, до 88,1 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 39,6% и составила 10,29 миллиарда рублей.

Юнипро" сохраняет свои планы по выплате 20 миллиардов рублей дивидендов ежегодно в 2022-2024 годах, говорится в презентации. В 2021 году компания также выплатила дивиденды в сумме 20 миллиардов рублей.