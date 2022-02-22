МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 11 (2343).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6016-У от 14.12.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67232 от 10.02.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 6017-У от 16.12.2021 "О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, при взаимодействии организаций финансового рынка с единой биометрической системой" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67069 от 31.01.2022, вступает в силу с 1.01.2022, но не ранее вступления в силу совместного нормативного акта Банка России и Публичного акционерного общества "Ростелеком" о признании утратившим силу Указания Банка России и Публичного акционерного общества "Ростелеком" от 9 июля 2018 года № 4859-У/01/01/782-18/;

— указание № 6043-У от 28.12.2021 "Об экономических нормативах микрокредитной компании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67063 от 31.01.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 6044-У от 28.12.2021 "Об экономических нормативах микрофинансовой компании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67062 от 31.01.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-297 от 14.02.2022 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования";

— приказ № ОД-309 от 17.02.2022 "О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества "Страховая компания "Колымская";

— информационное письмо № ИН-018-44/10 от 10.02.2022 "О применении мер к ломбардам".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.02.2022; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО Банк "ККБ" о выплате возмещения по вкладам; сообщение об исключении ПАО КБ "Восточный" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; объявления Банка России.