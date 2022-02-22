МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Сибур" досрочно полностью погасит кредит из ФНБ на реализацию проекта "Запсибнефтехим" в рамках разработанного Минфином России механизма досрочного возврата заемных средств, компания при этом выплатила в федеральный бюджет по займу 290,5 миллиона долларов или 19,4 миллиарда рублей купонного дохода, сообщила компания. Власти анонсировали начало инвестиций средств из ФНБ

"Сибур" обеспечит досрочный возврат средств ФНБ. Средства будут возвращены в рамках разработанного Минфином России механизма досрочного возврата заемных средств ФНБ", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что планирует досрочное полное погашение облигаций ООО "Запсибнефтехим", в которые были размещены в 2015 году средства Фонда национального благосостояния в объеме 1,75 миллиарда долларов. Общий бюджет проекта при этом составил 8,8 миллиарда долларов.

"С момента инвестирования выплаты "Сибура" по облигациям ООО "Запсибнефтехим" принесли федеральному бюджету 290,5 миллиона долларов США или 19,4 миллиарда рублей купонного дохода. Досрочное погашение указанных облигаций позволит Минфину России направить средства ФНБ на поддержку других крупных проектов, реализуемых российскими компаниями", — отмечается в релизе.