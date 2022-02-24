МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Отправление переводов на русскоязычном сайте и в приложении Western Union сейчас недоступно, но операции возможны через пункты обслуживания, говорится в сообщении на сайте системы.

"К сожалению, услуга по отправлению денежных переводов на сайте и в приложении Western Union сейчас недоступна. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления сервиса. Для отправления денежных переводов просим вас обращаться в пункты обслуживания Western Union в России", — сказано в сообщении.