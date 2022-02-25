МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мосбиржа перевела торги по всем акциям и депозитарным распискам в режим дискретного аукциона в связи с ростом индекса Мосбиржи более чем на 15%, говорится в сообщении торговой площадки.

"В 10.16 на Московской бирже начался дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам в связи с ростом индекса Мосбиржи более чем на 15%", — сказано в сообщении.

Как поясняет биржа, дискретные аукционы проводятся для всех акций и депозитарных расписок в случае падения или роста индекса Мосбиржи (IMOEX) более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

Также дискретный аукцион проводится для отдельной акции или депозитарной расписки, если цена бумаги, входящей в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.

Общее время проведения каждой серии дискретного аукциона — 30 минут, каждая серия состоит из трех дискретных аукционов длительностью до 10 минут каждый.