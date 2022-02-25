МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 февраля составил 14,496 триллиона рублей после 14,417 триллиона на 11 февраля, сообщил Банк России. Денежная база России выросла в узком определении с 4 по 11 февраля

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 79 миллиардов рублей, или на 0,55%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.