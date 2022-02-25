Денежная база России выросла в узком определении с 11 по 18 февраля
Банк России: денежная база в узком определении по состоянию на 18 февраля - 14,496 триллиона рублей
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 февраля составил 14,496 триллиона рублей после 14,417 триллиона на 11 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 79 миллиардов рублей, или на 0,55%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220225/836173323.html
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